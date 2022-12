La serie B da ascolti record, complice anche l’assenza della Serie A

La scelta di non fermare la B durante il Mondiale sta funzionando: lo certificano i dati diffusi da Sky, che nello scorso fine settimana ha toccato quota 490mila spettatori medi cumulati (migliore dato d’ascolto di questa stagione e della regular season 2021/22). In particolare, il 4 dicembre è stata per la piattaforma satellitare la migliore domenica stagionale con 313mila spettatori medi. Numeri importanti e nemmeno esaustivi in riferimento all’interesse generale nei confronti del campionato, visto che vanno aggiunti al totale i dati degli Ott Dazn ed Helbiz Live. Fonte: Gasport

Factory della Comunicazione