Jacomuzzi: “Mercato Napoli? Spalletti ha una rosa completa. Sul caso Juve…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Carlo Jacomuzzi, ex direttore sportivo del Napoli e attuale presidente Aioc. Tra i temi affrontati, anche il mercato del Napoli di Spalletti.

Factory della Comunicazione

Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Napoli ha una rosa completa, ma a gennaio può sempre venir fuori qualcosa su cui lavorare. Magari Spalletti ha già qualche idea su cosa chiedere, di certo saranno operazioni piccole e volte a limare qualche cambio. Una vera anti-Napoli? E’ difficile da dirlo, bisognerà capire come torneranno tutti dal Qatar. Il caso Juventus? Non è qualcosa che riguarda soltanto i bianconeri, ma che si è inserito a qualsiasi livello. Può venir fuori un maremoto che possa fare davvero male a tutto il calcio italiano, dalla Serie A alla Serie B. Abodi conosce bene il campionato cadetto, è stato presidente per 4 anni e sa perfettamente cosa c’è sotto. I Mondiali? Sto seguendo poco, ci sono poche novità. Bisogna stare su un altro pianeta per non conoscere giocatori come Vinicius Jr o chi altro”.