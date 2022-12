In Turchia, clima allegro degli azzurri e domani sfida all’Antalyaspor

Il Napoli prosegue la preparazione in terra turca, dove domani alle ore 18,45 affronterà i padroni di casa dell’Antalyaspor, nel primo test amichevole. C’è un clima di grande allegria al campo di allenamento, come riporta il CdS, ma al tempo stesso sedute intense di lavoro per ritrovare la forma migliore. Del resto non è facile riattaccare la spina, dopo settimane di meritato riposo. Uno dei più in forma è Kvaratskelia, soprattutto ieri c’è l’immagine di una sua rovesciata e un twitter della società partenopea che esclama: “Kvaraaaaa”. Tornando agli allenamenti ancora a parte Sirigu e Rrahmani, tra campo e piscina, il tutto per riaverli al meglio contro l’Inter il 4 Gennaio. Per il resto possesso palla con le mani, partitelle con porte piccole e campo ridotto. Domani è un test per ritrovare la migliore condizione, poi l’11 alle ore 16,00 contro il Crystal Palace e infine il 17 Dicembre contro il Villarrel ore 20,30 degli ex Reina e Albiol si giocherà al “Maradona”.

