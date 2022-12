Il Napoli punta per l’attacco ad un “figlio d’arte”

Il Napoli ha come sempre diversi obiettivi sul mercato e certamente anche l’attacco è un reparto verrà tenuto sotto controllo, per non farsi cogliere impreparato. Secondo il Corriere dello Sport e il giornale tedesco Bild, il club azzurro ha messo nel mirino Marcos Thuram. Figlio d’arte visto che il padre Liliam ha fatto le fortune di Juventus e Parma come club ed ha vinto un Mondiale con la Francia. Il buon Marcos ha un curriculum di tutto rispetto bene nella Ligue 1 nel Souchaux con 16 reti e 41 con il Borussia Mönchengladbach in 119 presenze. A Giugno gli scadrà il contratto ed ha un ingaggio molto alto. Questo è il punto principale, visto che la società di De Laurentiis ha un tetto salariale di 3,5 milioni, ma certamente sarà un calciatore che verrà monitorato. Su Thuram ci sono tra le altre l’Inter e il Bayern Monaco.

