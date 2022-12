Il Napoli, prima dei Mondiali, ha monitorato Buchanan. Il prezzo non è molto alto

L’operato del Napoli sul mercato è noto a tutti, anzi, cerca sempre di avere diversi obiettivi, scriverli sul taccuino, per poi affondare il colpo al momento giusto. Le pagine odierne del CdS, parlano in maniera particolare di un esterno destro, ma anche mancino, si chiama Tajon Trevor Buchanan. Ha giocato con il Canada il Mondiale con il Canada, ma la società di De Laurentiis lo ha osservato molto prima con la maglia del Club Brugges. Il costo non è eccessivamente alto, visto i tempi del mercato, cioè 12 milioni. Si capirà nei prossimi mesi se si andrà avanti, anche perchè c’è in ballo il futuro di Lozano, probabilmente andrà via in estate, visto l’alto ingaggio di 4,5 milioni e il contratto in scadenza nel 2024. In caso di addio del messicano non si esclude che si arrivi all’esterno canadese.

