Gregucci (All.): “La qualità al mondiale si sta livellando”

L’allenatore Angelo Gregucci è intervenuto a Radio Marte in Marte Sport Live condotto da Massimo D’Alessandro: «Da questi mondiali in Qatar emerge soprattutto che la differenza di qualità calcistica tra i vari continenti è sensibilmente diminuita. Le distanze si sono accorciate: le sudamericane e le europee hanno trovato squadre al loro livello al Mondiale. E’ anche abbastanza fisiologico ciò che è accaduto. E’ l’evoluzione del calcio. In Qatar stiamo vedendo che la velocità dei giocatori è fondamentale. Oggi non conta più solo fare i gesti ma farli con estrema rapidità è diventato un fattore».

