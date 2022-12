Gazz. Sport – In caso di partenza di Demme, trovato il profilo che gioca a Verona

Il Napoli, mentre prosegue le preparazione in Turchia, per arrivare al top al match contro l’Inter il 4 Gennaio, non stacca gli occhi sul mercato dove gli obiettivi sono tanti. Non è un mistero ad esempio che si guarda al centrocampo, nel caso di partenza di Demme. Il suo agente ieri ha detto che l’ex Lipsia vuole trovare continuità, ci sono gli interessi di club italiani ed esteri. In caso di sua partenza, l’obiettivo principale, secondo la Gazzetta dello Sport, è Ivan Ilic. Il serbo classe 2001 dell’Hellas Verona proviene dal Manchester City, forte fisicamente e dotato di buona tecnica. Se non dovesse arrivare nella sessione invernale di mercato, allora si punterà per averlo in estate, insomma comunque è un obiettivo non proprio nascosto.

Factory della Comunicazione

La Redazione