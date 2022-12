Garics: “Per il Napoli la pressione aumenterà e con l’Inter cascherà l’asino!”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto György Garics, ex calciatore: “Il mio gol contro il Milan? Quella partita secondo me molti tifosi la ricordano ancora. È un ricordo indimenticabile per me perché fu il mio unico gol col Napoli. Quella partita era particolare per tutti. Il Napoli di oggi? Ho sempre detto che se si osserva quello che ha fatto De Laurentiis dal 2004 ad oggi, c’è stato un cammino tutto in salita. Per me è veramente da apprezzare il presidente nonostante ci siano dei difetti. C’è stato uno sviluppo straordinario negli azzurri anche nella qualità del gioco. La gara contro l’Inter? Qui sarà il momento in cui casca l’asino, il Napoli ha fatto un percorso straordinario in Europa e in Italia in questi primi mesi, adesso come sempre succede bisognerà vedere come finirà questo percorso. Ogni partita peserà di più da ora in poi. Io mi ci rivedo nel gruppo che sta andando in campo adesso e speriamo continuino così perché sarà un banco di prova continuo dato che la pressione crescerà partita dopo partita. Se mi ha colpito qualcuno dei nuovi calciatori? Non si può non parlare di Kvaratskhelia che è una rivelazione per il campionato italiano oltre che per il Napoli, è fuori dal comune. Sulla cessione di Koulibaly e Insigne e sulla nuova composizione della rosa c’è la mano di Spalletti secondo me, non è un caso, il merito è suo. Secondo me ha trovato finalmente anche lui un ambiente che riesce a valorizzare le sue qualità. Non sto seguendo molto i Mondiali per i miei progetti che sto portando avanti”.

Factory della Comunicazione