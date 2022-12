Di Lorenzo e Demme: rose e spine azzurre! Parlano gli agenti

Prima di tutto, però, le amichevoli: la prima, dicevamo, è in programma domani con l’Antalyaspor di Nuri Sahin, ex centrocampista della Nazionale turca che a 34 anni ha deciso di ritirarsi per dedicarsi alla panchina. Lui, tra l’altro, ha sfidato il Napoli in Champions ai tempi del Borussia Dortmund: era la stagione 2013-2014. Non dovrebbe più avere tempo, cioè scadenze, il capitano: « Di Lorenzo vorrebbe il Napoli a vita » , ha spiegato alla radio ufficiale il suo agente, Giuffredi. « Parleremo ancora con il club, con calma: speriamo possa chiudere la carriera con uno scudetto » . Diversa, invece, è la posizione di Diego Demme, uno dei giocatori meno impiegati della prima parte della stagione. « Diego è contentissimo dei compagni e dell’allenatore e sta molto bene – dice il suo manager Marco Busiello – . Però si rende conto che in questo momento il Napoli è una macchina perfetta nella quale è difficile trovare spazio: non abbiamo ancora affrontato ufficialmente il capitolo con il club , ma è ovvio che la sua priorità è andare a giocare di più. Con continuità » .

Fonte: Cds