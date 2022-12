De Laurentiis: «HAMSIK COLONNA» Futuro dirigente? Per l’ex capitano quasi un investimento

Mentre la squadra prosegue il suo programma si preparazione in Turchia e domani disputerà la prima amichevole («E lasciamoli lavorare sereni», sottolinea il presidente), Aurelio De Laurentiis ha parole dolci per Hamsik: «È una colonna della nostra e della mia storia napoletana, io da 18 anni sono col Napoli e lui è stato un capitano esemplare e una persona formidabile. Ce ne fossero come lui». Quasi una investitura: per Marek appena smetterà c’è pronto un ruolo di dirigente in azzurro. Di recente l’ex capitano degli azzurri è stato ad Antalya, dove ha assistito ad un allenamento ed ha pranzato con la squadra. Insomma quando appenderà le scarpe al chiodo, il Napoli è candidato a restare nel suo cuore e con un ruolo dirigenziale. Non ci resta che attendere.

Factory della Comunicazione

Fonte: Gasport