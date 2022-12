Ciabattini: “L’operazione Osimhen? Certo, tutto regolare proprio non è…”

Paolo Ciabattini, esperto di Sport Business ed ex consulente UEFA per il Financial Fair Play, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “Il Napoli e l’operazione Osimhen? Certo, tutto regolare proprio non è… Insieme alla plusvalenza di Rovella al Genoa, sono state le due operazioni più vistose. Il punto è che il Napoli ha una sola operazione simile nel proprio storico, non ha un comportamento reiterato come quello della Juventus. Poi non esiste un valore oggettivo, quindi è sempre difficile entrare in merito. E ribadisco che in questo scenario le plusvalenze sono l’ultimo dei problemi: falso in bilancio, manovre strane di stipendi, costi legati all’operazione Ronaldo non contabilizzati… Non ci stiamo facendo mancare nulla. Il calcio italiano è malato e ha bisogno di pulizia? Sì, è così. Lo pensiamo tutti che ci sia bisogno di trasparenza e pulizia. Bisogna competere nel rispetto delle regole e con professionalità. Anche perché molte società vengono gestite da professionalità sotto la sufficienza, c’è da dirlo. La Juventus avrebbe bisogno di un progetto giovane, di un allenatore che aggiunga e non tolga valore ai propri calciatori. Il modello Napoli è un esempio perché obbligato a comprare calciatori a buon prezzo, mentre i bianconeri esagerano in campagna acquisti. E’ stata una gestione scellerata, quella che ha contraddistinto la Juventus degli ultimi anni”.

