Caso Juve: rinvio a giudizio per 13 e quattro capi d’ accusa

L’inchiesta Prisma della Procura di Torino si è chiusa con la richiesta del rinvio a giudizio per 13 indagati: 12 persone fisiche, tra cui gli allora presidente Andrea Agnelli, vice Pavel Nedved e a.d. Maurizio Arrivabene, più la Juventus come soggetto giuridico. Quattro i capi d’imputazione, anche se non per tutti gli accusati:

Factory della Comunicazione

1 – manipolazione del mercato,

2 – false comunicazioni sociali,

3 – emissione di false fatturazioni

4 – ostacolo all’esercizio delle funzioni dell’Autorità vigilante.

Lo riporta la Gazzetta dello Sport