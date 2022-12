Alla ricerca di nuovi Kvaratskhelia. Il Napoli rastrella ogni continente per scoprire pepite sul mercato

Mentre gli addetti ai lavori cercano ancora di capire come il talento georgiano sia potuto esplodere nel calcio europeo in maniera così dirompente, con soli 10 milioni di euro spesi per il suo cartellino, Cristiano Giuntoli e il suo staff sono proiettati in avanti per cercare di individuare altri talenti da valorizzare per capitalizzare quel vantaggio tecnico che la squadra di Luciano Spalletti ha acquisito sul campo. Insomma altri Kvara, non per forza dello stesso ruolo, ma con potenzialità elevate di crescita che poi un tecnico esperto e insegnante di calcio come il toscano possa saper incastonare nel suo piccolo grande capolavoro. E allora andiamo a scoprire alcuni osservati speciali.Fonte: Gasport

