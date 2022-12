Nel corso di Radio Punto Nuovo, durante il programma “Punto Nuovo Show”, condotto da Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto il d.s. del Giugliano Antonio Amodio. “Ambrosino? In questi giorni mi sono sentito con il suo procuratore, stiamo provando a capire se c’è la possibilità di portarlo a Giugliano. Abbiamo bisogno di un under in attacco, lui ha qualità, ci piacerebbe averlo qui e dargli una chance in gialloblù”.

