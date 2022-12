Voglia di Napoli, per l’amichevole, un settore è sold-out. Altri due a buon punto

Sarà un’amichevole ma sarà anche la prima partita al Maradona dopo oltre un mese. Il Napoli di Luciano Spalletti tornerà a Fuorigrotta contro il Villarreal il 17 dicembre, un match amichevole che permetterà a entrambe le squadre di ritrovare ritmo e fiato e anche a due ex come Reina e Albiol di tornare da avversari a Napoli. La prevendita per il match sta andando già bene: in esaurimento la Curva B, bene anche la vendita di Curva A e Distinti Superiori. In vendita anche i settori inferiori.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino