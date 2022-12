[Video] Il Napoli si allena in palestra, Spalletti abbraccia un vecchio amico

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti al Winter Football Series by Regnum in vista del primo test amichevole il 7 Dicembre ore 18,45 contro l’Antalyaspor. La squadra ha svolto la seduta in palestra, mentre i portieri e i ragazzi della Primavera invece sul terreno di gioco assieme a mister Spalletti. Il tecnico di Certaldo ha abbracciato in mattinata Patrick Vieira, allenatore del Crystal Palace.

Rrahmani ha svolto lavoro personalizzato in palestra.

Sirigu ha svolto lavoro personalizzato in campo.

Fonti: twitter ssc Napoli; sscnapoli.it