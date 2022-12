SSCN – Antalyaspor-Napoli, ecco dove vederla in tv

Il Napoli si trova in Turchia per il ritiro di allenamento e preparazione al rientro in campionato il 4 gennaio per la sfida all’Inter. Intanto però gli azzurri giocheranno due amichevoli in terra turca e una al Maradona. Per quanto riguarda la prima, che si giocherà il 7 dicembre contro l’Antalyaspor, sul profilo twitter della SSCN si aggiorna su dove sarà visibile la gara. Il ritorno in campo degli azzurri! 🤩

Il match Antalyaspor – Napoli in programma il 7 dicembre sarà visibile su DAZN e in modalità pay per view su SKY.

Factory della Comunicazione