Spalletti “testa” la testa: a colloquio con ogni singolo calciatore

Spalletti non perde tempo. Nel bunker turco ha iniziato una serie colloqui con i calciatori, come se fossero delle sedute per capire lo stato di forma mentale. La squadra è giovane ed inesperta, non è un caso che non ci sia nessuno che sappia come si vince lo scudetto perché nessuno lo ha mai vinto. A cominciare da Luciano Spalletti. Ed è dunque questa full immersion anche con la testa su cui il tecnico azzurro sta lavorando lontano – anzi, lontanissimo – dei riflettori italiani. Non c’è neppure la percezione, in quel di Belek, nella provincia di Antalya, del clima di euforia che si respira in città. Spalletti ha voluto e la scelta è stata condivisa da De Laurentiis, tenere la squadra il più possibile distante dall’euforia. E non è un caso che siano tornare anche le sedute doppie, proprio come in estate. Poi, ovvio, tra sette giorni, sarà inevitabile (c’è l’amichevole con il Villarreal al Maradona e un’altra, sempre a Fuorigrotta il 22 dicembre) capire che cosa prova in questo momento la tifoseria azzurra.

