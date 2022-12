Riecco la coppia d’oro, Osi & Kvara sono pronti a tornare in copertina

In principio era un sospetto estivo, o magari una speranza, però a distanza di qualche mese, e dopo 18 gol in due, la storia s’è fatta molto seria: Osi &Kvara sono pronti a tornare in copertina. Sono pronti a rimettersi a correre, a dribblare e a segnare così come hanno fatto nella prima parte di una stagione che li ha visti insieme soltanto a tratti: tra l’infortunio muscolare di Osimhen e la lombalgia di Kvaratskhelia, i due frontman dell’attacco hanno giocato insieme undici volte. Undici su ventuno partite collezionate tra il campionato e la Champions. Poco, vero? Però notevoli – e a volte spettacolari – le cose che sono riusciti comunque a fare e a dare. E il sospetto estivo, ormai, è una certezza invernale , natalizia, di prospettiva per il 2023 : è a loro, velocisti e giocolieri, che spetta il compito di lanciare la volata scudetto. E nei gol e nelle giocate di questi due ragazzi terribilmente bravi e ambiziosi che crede ogni singolo abitante del pianeta azzurro. Questa è la storia di una squadra senza titolari, come dice Spalletti, ma è anche il romanzo di due mondi paralleli che s’incontrano alle porte di un sogno chiamato scudetto. A voi le chiavi: e sarà per sempre il Napoli di Osi &Kvara .

Factory della Comunicazione

Fonte: CdS