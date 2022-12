Osimhen e Kvarataskhelia, la super coppia gol è pronta a prendersi San Siro

Osimhen + Kvaratskhelia, la coppia gol del Napoli è pronta per tornare in campo dalla prossima super sfida di San Siro contro l’Inter. Ecco cosa scrive in merito l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

Finalmente insieme, seppur in allenamento: Victor e Khvicha sorridenti al lavoro e tanti saluti ai problemi. A settembre fu Osimhen a piantare in asso il collega sul più bello: l’infortunio muscolare rimediato con il Liverpool, nel bel mezzo di una prestazione spaziale per entrambi, interruppe il fluido per un po’ ma non di certo la magia. Sei partite, per la precisione: in campionato con Spezia, Milan, Torino e Cremonese e in Champions con Glasgow e Ajax in trasferta.

Di contro, dopo il rientro di Osi è toccato a Kvaratskhelia fermarsi: tre volte in campionato con Atalanta, Empoli e Udinese a causa di un attacco di lombalgia acuta ormai superato. Ripercussioni? Non di carattere pratico, nel senso che il Napoli ha sempre vinto e anzi continua a comandare la classifica della Serie A con una prestigiosa imbattibilità, ma la prospettiva di poterli ripresentare insieme dal primo minuto sin dal 4 gennaio con l’Inter farà di certo (molto) felice Spalletti. E mica soltanto lui.

