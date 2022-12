Ore 20,00 – Qatar: Brasile/Sud Corea, Paulo Bento e il dubbio su Kim Minjae

Questa sera si giocherà il terz’ultimo ottavo di finale dei Mondiali in Qatar, tra il Brasile e la Sud Corea. Per i verde-oro la buone notizie sono il ritorno in gruppo per Neymar e Danilo, quindi probabilmente partiranno titolari questa sera. Ancora out Alex Sandro, così come Telles e Gabriel Jesus. Attacco sulle spalle di Richarlisson, Vinicius Jr e Raphinha. Per i sudcoreani il dubbio della vigilia è Kim Minjae, solo a poche ore dal match verrà sciolta la riserva.

Factory della Comunicazione