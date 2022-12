Ore 16,00 – Qatar: Giappone/Croazia, i nipponici sulla strada del “professore” Modric

La sorpresa Giappone, colei che ha sconfitto Germania e Spagna, contro la solida Croazia. Chi dovesse vincere affronterà il Brasile, una delle candidate a vincere i Mondiali in Qatar, o la Sud Corea. Per i nipponici sarà 3-4-3 con Kubo, Kamada e Asano. In difesa gli ex italiani Tomyasu e Yoshida. Per i croati tutto sulle spalle del professore Modric, mentre in attacco spazio al tridente Kramaric, Livaja e l’ex Inter Perisic. Partita davvero interessante e in ballo i quarti di finale.

