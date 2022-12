O & K sono l’incubo delle difese, 18 reti in due

Il signor Luciano ha costruito un gruppo dallo spirito eccezionale, dove tutti sanno cosa fare e come farlo e dove ognuno è riuscito a incidere e a decidere, ma va da sé che l’idea di poter contare su Osi e Kvara a pieno regime sin dalla ripresa della stagione, beh, è un incentivo assoluto: tecnico, tattico, atletico e psicologico. Loro sono soluzioni, giochi e giochetti, guerra sportiva e discese impressionanti. Loro sono la profondità, il contropiede, l’assist e il cross. Sono un incubo per ogni difesa, come ha raccontato la prima parte della stagione, e sono i gol: 18 in due complessivamente, 10 per Osimhen e 8 per Kvaratskhelia. E ancora: con 15 reti in due, 9 per il capocannoniere Osi e 6 per Kvara, spetta a loro la palma di migliore coppia-gol del campionato.

