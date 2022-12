Nasce a L’Avana la scuola calcio “Forza Napoli Club Havana, la mano de Dios”

Gioia, felicità e grandi speranze per l’inaugurazione a Cuba di un campo di calcio dedicato alla figura di Enzo Bearzot, storico allenatore della nazionale italiana che vinse il titolo mondiale in Spagna nel 1982. Ospiterà la scuola calcio “Forza Napoli Club Havana, la mano de Dios” con centinaia di ragazzi che non vedono l’ora di cominciare ad allenarsi per coltivare il sogno di diventare calciatori. La cerimonia si è tenuta venerdì scorso con l’ambasciatore d’Italia a Cuba, Roberto Vellano, che ha scoperto una targa alla presenza, tra gli altri, di Renzo Ulivieri, presidente Aiac, e della cantante Fiorella Mannoia, madrina d’occasione.