Questa sera si giocherà l’ottavo di finale dei Mondiali in Qatar, tra il Brasile e la Sud Corea. La vincente di questa sfida affronterà la Croazia che ha battuto nel pomeriggio ai rigori il Giappone. Per i coreani in campo c’è il difensore del Napoli Kim Minjae, mentre per i verde-oro scenderanno in campo Danilo e Neymar Jr. Ecco le formazioni ufficiali.

