MONDIALE QATAR – Brasile-Sud Corea 4-1, Kim Minjae gioca tutta la gara, ma troppo forti i verdeoro

Questa sera a Doha si è giocato l’ottavo di finale tra il Brasile e la Sud Corea, la vincente affronterà la Croazia. I verde-oro partono forte e passano in vantaggio, spunto di Rafinha, cross in area e Vinicius Jr. batte Kim. Passano pochi minuti e arriva il raddoppio dei sudamericani, dove Neymar Jr. non sbaglia. La partita non ha storie, anche se Allison para il tiro di Son dalla distanza. Il terzo gol arriva dal passaggio di prima di Thiago Silva e dal tiro di sinistro di Richarlisson. Il poker arriva dallo spunto di Vinicius Jr. e conclusione al volo di Paquetà. Il portiere della Sud Corea evita altre reti sui tiri di Richarlisson e Rafinha. Gli orientali accorciano le distanze con il gran gol dalla distanza di Park. Finisce la sfida e il Brasile affronterà la Croazia. Kim Minjae ha giocato tutta la gara e soprattutto nel primo tempo ha sofferto la forza degli avversari, leggermente meglio nella ripresa. Ora tornerà a Napoli per riposarsi ed essere pronto per la ripresa del campionato.

BRASILE-COREA DEL SUD 4-1

Brasile (4-2-3-1): Alisson 7,5 (35′ st Weverton sv); Militao 6 (18′ st Dani Alves 6), Thiago Silva 6,5, Marquinhos 6,5, Danilo 6,5 (27′ st Bremer 6); Casemiro 7, Paquetà 7,5; Raphinha 7,5, Neymar 7,5 (35′ st Rodrygo sv), Vinicius 7,5 (27′ st Martinelli 6); Richarlison 7,5. A disp.: Ederson, Antony, Bruno Guimaraes, Everton Ribeiro, Fabinho, Fred, Pedro. All.: Tite 7,5

Corea del Sud (4-2-3-1): Kim Seung-Gyu 5; Kim Moon-Hwan 5, Kim Min-Jae 5, Kim Young-Gwon 5, Kim Jin-Su 5 (1′ st Hong Chul 6); Hwang In-Beom 4,5 (20′ st Paik Seung-Ho 6,5), Jung Woo-Young 4,5 (1′ st Son Jun-Ho 6); Hwang Hee-Chan 6,5, Lee Jae-Sung 5 (29′ st Lee Kang-In 6), Cho Gue-Sung 5 (35′ st Hwang Ui-Jo sv); Son Heung-Min 5,5.

A disp.: Jo Hyeon-Woo, Song Bum-Keun, Cho Yu-Min, Jeong Woo-Yeong, Kim Tae-Hwan, Kwon Chang-Hoon, Kwon Kyung-Won, Na Sang-Ho, Song Min-Kyu, Yoon Jong-Gyu. All.: Paulo Bento 5

Arbitro: Turpin (Francia)

Marcatori: 7′ Vinicius (B), 13′ rig. Neymar (B), 29′ Richarlison (B), 36′ Paquetà (B), 31′ st Paik Seung-Ho (C)

Ammoniti: Jung Woo-Young (C)

Espulsi: –

Note: recupero 6′ + 4′

A cura di Alessandro Sacco