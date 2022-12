Lega Serie A: al vaglio una riforma sui diritti tv per “allungarli”

Per la Serie A fondamentale rateizzare le tasse dovute e riformare in merito ai diritti tv. Stando a quanto si legge su La Gazzetta dello Sport, occorrerebbero meno vincoli, così da poter attrarre investitori. Sono queste le due “concessioni” a cui vorrebbe andare incontro la Lega Serie A con la vendita dei propri diritti televisivi. “Aiuti quater” è il decreto legislativo presentato per far sì che ciò accada. Concordano le società, così come le forze politiche. L’idea principale è quella di allungare da tre a cinque gli anni della durata della vendita dei diritti: estendere il periodo contrattuale di assegnazione dei diritti faciliterebbe i broadcaster nella progettazione di piani industriali a lungo termine: tv e altri media sarebbero così invogliati a guardare alla Serie A.

