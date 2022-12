L. Pinotti (giorn.): “Ambrosino? A Gennaio c’è una certezza che farà il Napoli”

Nel corso di Radio Punto Nuovo, durante la trasmissione “Punto Nuovo Show”, condotto da Alessandro Montano e Giovanni Annunziata, è intervenuto il giornalista di Como Luca Pinotti. “Di Ambrosino abbiamo visto talmente poco che facciamo fatica a riconoscerlo in campo, non sappiamo nemmeno che faccia abbia (ride ndr). Ed è un paradosso, perché poi vediamo e sentiamo che nelle Under della Nazionale fa cose egregie. Ci sono tanti napoletani che partecipano ai forum dei tifosi comaschi e si chiedono perché Ambrosino non giochi mai. Di certo la classifica del Como non aiuta, con qualche punto in più magari Ambrosino potrebbero trovare più spazio. La concorrenza è pesante, con Cerri, Cutrone e Mancuso. Longo ha assicurato che a breve ci sarà qualche occasione anche per questo ragazzo, ma faccio fatica a capire come. Ci piacerebbe vederlo in campo prima di giudicarlo, è arrivato a Como con grandissime credenziali in estate. Un rientro a Napoli a gennaio? Penso proprio di sì. Ormai il Como non l’ha preso in considerazione, non per una questione tecnica, ma più per classifica. Penso che il Napoli in primis non sia soddisfatto di questa situazione e credo che lo chiederà indietro in corsa e poi rimandarlo a giocare in prestito”.

