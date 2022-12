L. Bianchin, giornalista: “E’ rimasto folgorato dall’avversario al Mondiale in Qatar”

A Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca Bianchin, giornalista: “La Polonia si era trovata nella situazione ideale con Zielinski che ha avuto anche la porta spalancata per pareggiare contro la Francia. Peccato, certe occasioni al Mondiale capitano una sola volta nella vita. Dopo la partita, incontrato Piotr per la prima volta di persona, mi ha fatto una gran bella impressione. Mi ha colpito molto la sua risposta su Mbappé, Zielinski è rimasto assolutamente folgorato. Mbappé è un calciatore che quasi decide le partite da solo, anche a livello Mondiale. Il movimento francese è davvero incredibile, hanno fuori 4-5 del livello di Benzema e comunque resta tra le favorite. E’ la squadra più forte della competizione, secondo me. C’è un livellamento abbastanza alto. Zielinski e il rientro a Napoli? Di certo l’esperienza al Mondiale lo ha rafforzato, è uno che non si scompone mai. Contro l’Inter sono sicuro che Spalletti lo ritroverà come lo aveva lasciato, tra i migliori della Serie A. Anti-Napoli? Milan e Juventus, mi sembrano le due più preoccupanti per gli azzurri. La Juve ha vissuto un tale terremoto, però, che non so se riprenderà il livello mostrato poco prima della sosta”.

Fonte: Radio Punto Nuovo