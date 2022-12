Kim non si allena: Bento elude la domanda e attacca la Fifa

Kim non si è allenato con la Corea del Sud e la sua presenza contro il Brasile è in dubbio: il problema al polpaccio non è ancora stato smaltito. Interrogato a riguardo, Bento ha eluso la domanda e attaccato la Fifa: “Non abbiamo ancora deciso la formazione. È inumano e ingiusto giocare dopo 72 ore. Noi non siamo il Brasile e non abbiamo tutti quei calciatori di livello. La Fifa preferisce dare vantaggi alle big“. Bento, però, non teme il Brasile: “Nella sfida secca abbiamo anche noi possibilità, ci giocheremo tutto con nulla da perdere“.

Factory della Comunicazione

Fonte: Il Mattino