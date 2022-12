Il Napoli non cambia pelle, Spalletti coadiuvato da Di Lorenzo e Rui

ha scelto di andare lontano proprio per quel motivo. Placare facili entusiasmi. Lo ripete ogni volta che può, quando parla alla squadra: «», «tutti ci aspetteranno per fare la partita della vita e batterci», «dobbiamo giocare sempre con la stessa fame». Una serie di frasi che servono ai calciatori a non pensare chePerché se il Napoli riparte come ha finito, impossibile riuscire a rimontarlo.Non ci sono questioni tattiche all’ordine del giorno: il 4-3-3 sarà immutabile, a meno che non insorgano delle emergenze di formazione. Un 4-3-3 che piace – da morire – a De Laurentiis. È il suo modulo preferito, quello attorno a cui ha fatto il mercato questa estate, quello che aveva fin da subito immaginato per il Napoli di Sarri (che all’iniziò puntava a Insigne trequartista).fin dalla prima giornata. I risultati, poi, hanno dimostrato che era la dimensione tattica perfetta. Dunque, impensabile che Spalletti stia lavorando ad altro: