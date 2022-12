Il 4 gennaio Inter-Napoli: i nerazzurri hanno un solo risultato per riaprire il campionato

Il big match di San Siro tra Inter e Napoli del 4 gennaio 2023, prima gara di Serie A alla ripresa post-Mondiale, dirà molto sulle chance scudetto dei nerazzurri. Con una vittoria il Napoli potrebbe tagliare fuori Inzaghi dalla lotta al titolo e andare sempre più in fuga solitaria.

Factory della Comunicazione

Ecco cosa scrive in merito l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport:

I gemelli diversi tinti d’azzurro hanno condiviso il campo undici volte su ventuno: dieci partite saltate per infortunio dell’uno o dell’altro e poi una panchina condivisa con i Glasgow al Maradona. Sì, Spalletti li risparmiò e fecero gli spettatori per una sera. E ora, beh, non resta che sfruttare la parentesi turca per migliorare le rispettive condizioni e poi darci dentro in campionato sin dalla prima del 2023 a Milano. Con l’Inter: una grande chance scudetto, considerando che i nerazzurri sono distanti 11 punti. Una grande notte di calcio: Osi & Kvara ci sono. Luci a San Siro.

Fonte: Cds