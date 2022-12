Iannicelli attacca Adani: “Esulti da tifoso a casa tua non con i soldi di tutti i contribuenti”

Il giornalista Peppe Iannicelli ha attaccato a muso duro Lele Adani ai microfoni di Canale 21, in seguito alle esultanze in telecronaca nei match Mondiali dell’Argentina.

Factory della Comunicazione

“Non capisco perché dobbiamo sorbirci l’idea, con i soldi del servizio pubblico, che Messi sia il miglior giocatore al mondo ripetuto come un mantra durante ogni telecronaca. Io ritengo molto grave che durante una telecronaca si possa avventarsi in un giudizio tecnico che va bene per un talk, ma non per una telecronaca. Questo tipo di esaltazione, la telecronaca del tifoso la fai a casa tua e non con i soldi di tutti i contribuenti”.