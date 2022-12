Dopo Lobotka, Hamsik vuole fare il bis per un altro suo connazionale

In questi primi giorni in Turchia, il Napoli si allena e anche con la giusta intensità, per arrivare al top alla ripresa del campionato. Ad Antalya, oltre agli azzurri, ci sono diversi club, tra i quali anche il Trabzonspor dove gioca l’ex capitano Marek Hamsik. Appunto lo slovacco ieri ha pranzato con i partenopei e assistito due giorni fa all’allenamento. Secondo le pagine de ilmattino.it, prosegue anche nei suoi consigli di mercato. Dopo quello vincente per Stanislav Lobotka, si cercherà di fare il bis anche per Tomas Suslov. Il centrocampista classe 2000 gioca nel Groningen, piede mancino, ha un valore di mercato sui 3 milioni ed ha il contratto in scadenza nel 2026. Hamsik l’avrebbe consigliato di prendere senza avere esitazioni. Il d.s. Giuntoli e il suo scouting accetteranno anche questo consiglio? Nei prossimi mesi ne sapremo di più.

