Cucchi: “Il Napoli ha fatto una cavalcata straordinaria prima della sosta, se battesse anche l’Inter… “

Riccardo Cucchi, giornalista e scrittore, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Nuovo, alla trasmissione Punto Nuovo Sport Show. “30 giorni alla ripresa della Serie A? Bisogna capire come si riprenderà dopo il Mondiale. Una pausa come questa può pesare anche sulle squadre più in forma. Il Napoli ha fatto una cavalcata straordinaria prima della sosta, se battesse anche l’Inter… Allora nessuno riuscirebbe a fermare questa incredibile marcia. Se Spalletti mantiene il passo pre-Mondiale, ci saranno poche storie per tutti”.

