CdS e Gazz. dello Sport promuovono la prestazione di Zielinski

La Polonia ieri pomeriggio ha detto addio ai Mondiali in Qatar, perdendo per 3-1 contro la Francia. Per i transalpini a segno Giroud, record-man della storia della Nazionale con 52 reti e la doppietta di un Mbappè in gran spolvero, autore già di 5 gol e due assist. Tornando alla compagine polacca, è sceso in campo anche il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski. Sia il CdS che la Gazzetta dello Sport gli hanno dato 6,5. L’ex di Udinese ed Empoli ha dato ordine in mezzo al campo, recuperando palloni e l’unica occasione è nei suoi piedi, solo Lloris gli nega la gioia della rete che poteva essere del vantaggio. Spalletti e la squadra lo attenderanno, insieme a Lozano, Anguissa e Olivera al rientro da Antalya, per allenarsi a Castel Volturno. Stasera toccherà a Kim Minjae, ma resta in dubbio la sua presenza contro il Brasile, per problemi fisici.

La Redazione