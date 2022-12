Ad Antalya aumentano d’intensità gli allenamenti, in vista del primo test amichevole

Il Napoli prosegue la preparazione in Turchia ad Antalya, per arrivare al meglio alla ripresa del campionato. Mercoledì 4 Gennaio infatti ci sarà la trasferta al “G. Meazza” contro l’Inter e l’intensità degli allenamenti stanno aumentando. Ieri infatti, se si esclude il possesso palla con le mani, la partitella e il lavoro aerobico si è svolto con ritmi più elevati. A fine seduta tutti a pranzo dove c’era anche Hamsik. Pomeriggio libero per quanto riguarda gli allenamenti, ma tutti a tifare per Zielinski nella sfida Francia-Polonia, ma senza esito positivo per la mezz’ala partenopea. Poi la cena con la foto di Di Lorenzo che evidenza il concetto di “family”. Ancora lavoro a parte per Sirigu e Rrahmani che proseguono nei rispettivi recuperi. Infine si avvicinano i primi test amichevole. Mercoledì alle ore 18,45 contro i padroni di casa dell’Antalyaspor, domenica 11 contro il Crystal Palace ore 16,00 e infine il 17 Dicembre contro il Villarreal degli ex Reina e Albiol

Factory della Comunicazione

La Redazione