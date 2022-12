[Video] Avversario Napoli – Pari del Crystal Palace sprecata l’occasione dal dischetto

Il Crystal Palace, secondo avversario in amichevole del Napoli in Turchia, ieri ha affrontato il Botafogo e la partita è terminata 0-0. L’occasione migliore l’ha avuta la compagine britannica, allenata da Patrick Vieira, ma Zaha si è fatto ipnotizzare dal portiere brasiliano Lucas Perri. Per il resto match equilibrato con occasioni da una parte e dall’altra. L’11 Dicembre alle ore 16,00 per gli azzurri un test interessante, in attesa della sfida contro i padroni di casa dell’Antalyaspor, il 7 Dicembre alle ore 18,45.

Factory della Comunicazione

Fonte: twitter Crystal Palace