UNDER 18 – Sassuolo-Napoli 1-0, sconfitta beffa per i ragazzi di Tedesco

Ieri pomeriggio si è giocato al “Mapei Stadium” la sfida tra il Sassuolo e il Napoli, categoria Under 18. Il match è stato molto equilibrato, ma arriva la possibile svolta. I neroverdi restano in dieci per il doppio giallo ai danni di Ravaioli. Nonostante ciò i padroni di casa passano su calcio di rigore trasformato da Leone, nonostante che Pellino abbia intuito la traiettoria. Gli azzurrini si svegliano e sfiorano il pari con la traversa scheggiata da Cuciniello e poi il tiro che esce sul fondo di Vilardi. Una sconfitta per certi versi immeritata, ma che fa rabbia, perchè la reazione è arrivata dopo il gol del Sassuolo. Oggi sono impegnate le altre categorie, in cerca di riscatto.

PROGRAMMA

𝟑 /12

𝑼𝟏𝟖 𝑺𝑨𝑺𝑺𝑼𝑶𝑳𝑶-𝑵𝑨𝑷𝑶𝑳𝑰

𝑼𝟏𝟑 𝑵𝑨𝑷𝑶𝑳𝑰-𝑩𝑬𝑵𝑬𝑽𝑬𝑵𝑻𝑶

𝟒 /12

𝑼𝟏𝟓 𝑵𝑨𝑷𝑶𝑳𝑰-𝑨𝑺𝑪𝑶𝑳𝑰

𝑼𝟏𝟕 𝑷𝑨𝑹𝑴𝑨-𝑵𝑨𝑷𝑶𝑳𝑰

𝑼𝟏𝟔 𝑵𝑨𝑷𝑶𝑳𝑰-𝑨𝑺𝑪𝑶𝑳𝑰

𝑼𝟏𝟒 𝑹𝑬𝑮𝑮𝑰𝑵𝑨-𝑵𝑨𝑷𝑶𝑳𝑰 — Giovanili Napoli (@GiovaniliNapoli) December 2, 2022

SASSUOLO-NAPOLI 1-0

Reti: 74′ rig. Leone (S)

SASSUOLO (4-2-3-1): Scacchetti; Parlato, Cannavaro, Corradini, Ryan; Pigati (C) (12′ Ravaioli), Okojie (84′ Seminari); Caragea (60′ Moriano), Leone, Lombardo (60′ Rovatti); Perini (60′ Deri).

A disposizione: Zouaghi, Manini, Casini, Elatachi.

Allenatore: Francesco Pedone.

NAPOLI: Pellino, Manzo (90′ Grieco), Tortora, Mutanda (74′ Cuciniello), Mazzone, Di Lauro (C), Romano (68′ Tuccillo), Legnante, Lorusso (74′ Vigliotti), Lettera (46′ Milo), Vilardi.

A disposizione: Russo, Ruggiero, Fucci, Di Lorenzo.

Allenatore: Andrea Tedesco.

Arbitro: Sig. Paccagnella di Bologna.

Assistenti: Sig. Nkenkeu Teulem di Parma e Sig. Bazzi di Reggio Emilia.

Ammoniti: 18′ Ravaioli (S), 27′ Corradini (S), 45+1′ Lettera (N), 70′ Pedone (S), 71′ Legnante (N), 82′ Ruggiero (N), 87′ Leone (S)

Espulsi: 23′ Ravaioli (S) per doppia ammonizione.

Fonte: canalesassuolo.it