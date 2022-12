Ultime Antalya – Elmas e Politano in gran spolvero in partitella. Meritato riposo per i nazionali

Ieri il Napoli ha svolto la doppia seduta di allenamento in Turchia, precisamente Antalya, in vista del ritorno in campionato il 4 Gennaio contro l’Inter al “G. Meazza”. In mattinata allenamento in palestra, mentre nel pomeriggio sul campo. Ancora lavoro differenziato per il portiere Sirigu, anche se nella seduta mattutina, si era aggregato con altri estremi difensori, mentre per il calciatore kosovaro, prosegue il programma di recupero. Da segnalare che nella partitella in gran spolvero Elmas e Politano, autori di belle reti. Infine, come riporta il CdS, meritato riposo per Olivera, Anguissa e Lozano che non raggiungeranno la squadra in Turchia, ma direttamente a Napoli.

