Spalletti ha gli stessi obiettivi del presidente De Laurentiis

In Turchia, senza dirlo, Spalletti pensa e lavora per gli stessi obiettivi (Champions, Coppa Italia e Scudetto) allenamenti doppi, nel primo giorno di Antalya; e sarà così fino a domenica. Poi, giorno sette, la prima amichevole – proprio con l’Antalya – e l’11, prima di salutare, il test con il Crystal Palace di Patrick Vieira: ma dicembre sta entrando nel vivo, ieri è stata lanciata la prevendita per la gara del 17 contro il Villarreal (con Reina che sui social ha virtualmente abbracciato il Napoli: «sarà un onore rivederci»), mentre nell’ombra si prepara un altro match (probabilmente sempre al «Maradona»), per il 22, stavolta con il Lilla, l’ex squadra di Osimhen, o con un’avversaria spagnola. Poi si andrà in vacanza, giustamente, e dopo Natale, di nuovo tutti in campo: il 4 gennaio sarà ormai vicino, a quel punto. Fonte: Cds

