SERIE B RISULTATO – Esordio “amaro” per Andreazzoli. In gol l’ex Napoli Pavoletti

Ieri pomeriggio si sono giocate, per la serie B le sfide tra il Venezia e la Ternana del neo allenatore Aurelio Andreazzoli e a seguire Cagliari-Parma.

Nella sfida del “Penzo” il Venezia passa in vantaggio con Pohjanpalo che ribadisce in rete la respinta del portiere umbro. La squadra rossoverde, ieri in maglia bianca, pareggia con il rigore con tanto di “cucchiaio” di Falletti. Nel recupero tornano in vantaggio i lagunari e sempre con Pohjanpalo. Nella ripresa decisivo l’estremo difensore del Venezia Bertinato, che compie tre grandi parate, una soprattutto spettacolare su Partipilo.

Invece a Cagliari la sfida finisce 1-1. Vantaggio dei “ducali” con il colpo di testa di Camara, il pari arriva ad inizio ripresa con l’ex Napoli Pavoletti, complice il portiere ospite Chicizola che scivola e la punta dei sardi deve solo ribadire in rete. Nel finale Lapadula sfiora due volte il gol vittoria ma alla fine un pari più che giusto.

