Serie A, ci pensa Lotito: tasse rateizzate e DAZN fino al 2026

Al lavoro per la Serie A. E’ questo che sta facendo il senatore di Forza Italia, Claudio Lotito. Non soltanto sta rendendo sempre più concreta l’ipotesi che le tasse (ancora da versare) che le società devono pagare, vengano rateizzate per i prossimi cinque anni, ma nel decreto Aiuti-quater, proposto insieme a Daniele Manca del PD, vi sarebbe anche la possibilità di allungare da tre a cinque anni la durata dei contratti di licenza per i diritti audiovisivi del campionato di Serie A di calcio. Se passasse, la modifica prevedrebbe la possibilità di allungare i contratti già a partire dal triennio in corso: di conseguenza, l’intesa fra la Lega e Dazn potrebbe essere prolungata andando a coprire altre due stagioni fino al termine del 2025/2026.

Factory della Comunicazione