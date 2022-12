Qatar 2022 – Tre squadre ai quarti: il tabellone degli ottavi

Mentre sono in campo Inghilterra e Senegal, per decidere chi avrà accesso ai quarti di finale della Coppa del Mondo qatariota, domani ci saranno ancora gare interessanti per gli ottavi di finale. 3 al momento le squadre già qualificate (Olanda, Argentina e Francia). In attesa di sapere le altre prosegue Qatar 2022:

OTTAVI DI FINALE

Olanda vs USA 3-1

Argentina vs Australia 2-1

Giappone vs Croazia

Brasile vs Corea del Sud

Inghilterra vs Senegal

Francia vs Polonia 3-1

Marocco vs Spagna

Portogallo vs Svizzera