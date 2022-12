Pelè, un centinaio di tifosi del Santos riuniti in preghiera per la sua salute

Un centinaio di membri della tifoseria ‘Torcida Jovem’ del Santos si sono ritrovati davanti all’ospedale Albert Einstein di San Paolo per mostrare solidarietà e pregare per la salute di Pelé, il più grande goleador della storia del club. Dalle 10 di domenica (le 14 italiane) – scrive Folha de S.Paulo – alcuni tifosi hanno appeso davanti all’ospedale una bandiera con l’immagine dell’Atleta del Secolo e uno stemma del Santos. Hanno inoltre fissato dei mini-manifesti con la riproduzione di una foto di Peé con la maglia numero 10 e la frase “lunga vita al re”. “Speriamo che Pelé si riprenda, sappiamo che questo è un momento molto difficile della sua vita. Questo è solo un omaggio da parte di persone che sono del Santos, quindi sa che siamo qui a tifare e pregare per lui”, ha commentato Ciro Estivalli dos Santos, 62 anni, che non fa parte del gruppo organizzato, ma vive a San Paolo e ha saputo del ritrovo attraverso i social. I membri della tifoseria organizzata hanno invece preferito non parlare con la stampa, che ha accompagnato la manifestazione. “Non siamo qui per rilasciare interviste, solo per onorare e pregare per il re”, ha detto uno di loro. Sport Mediaset

