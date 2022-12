Ore 16,00 – Qatar: Francia/Polonia, Zielinski contro il tridente transalpino

Questo pomeriggio alle ore 16,00 la Francia, una delle candidate a vincere il Mondiale in Qatar, affronterà la Polonia per gli ottavi di finale. Chi vincerà affronterà una tra Inghilterra e Senegal. Per il c.t. dei transalpini Deschamps, ci sarà il tridente Dembele, Giroud e Mbappe, mentre a centrocampo spazio a Griezmann, Tchouameni e Rabiot. Per la squadra polacca invece 5 italiani in campo, compreso l’azzurro Zielinski. In attacco spazio a Milik e Lewandowski.

Fonte: CdS