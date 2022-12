Dopo le buone notizie arrivate da Amir Rrahmani, anche l’estremo difensore del Napoli, Salvatore Sirigu, si appresta a fare il suo rientro in gruppo. Il portiere azzurro ha saltato la prima parte degli allenamenti in Turchia con la squadra per via di un problema fisico. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l’ex Genoa ha quasi smaltito del tutto l’infortunio e tornerà ad allenarsi con il resto della squadra nelle prossime sedute in Turchia.

Fonte: CDS