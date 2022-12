MONDIALI QATAR – Francia-Polonia 3-1, Mbappè super, Giroud entra nella storia e Zielinski esce agli ottavi di finale

Questo pomeriggio si è giocato il terzo ottavo di finale dei Mondiali in Qatar tra la Francia e la Polonia. Nel primo tempo i transalpini vanno vicini al vantaggio con Giroud, ma la punta del Milan manda fuori a porta vuota. I polacchi però hanno l’occasione più ghiotta. Zielinski riceve palla in area di rigore, calcia di prima intenzione e Lloris respinge d’istinto. La squadra di Deschamps, scampato il pericolo, passa in vantaggio, Mbappè serve Giroud che non colpisce bene, ma la palla va lo stesso in rete, superando con 52 reti Henry nella classifica dei bomber. Nella ripresa la partita è sotto controllo della Francia e non concede più nulla agli avversari. Il raddoppio nasce dal contropiede, Dembele serve Mbappè che stoppa e calcia, imparabile per Sczszecny. Nel finale arriva la doppietta dell’asso del Psg, tiro a giro e anche stavolta battuto il portiere della Polonia. Gli ospiti nel recupero accorciano le distanze con Lewandowski su calcio di rigore, battuto ben due volte. I transalpini ora aspettano la vincente tra Inghilterra e Senegal.

FRANCIA-POLONIA 3-1

Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé (47′ st Disasi), Varane, Upamecano, T.Hernandez; Tchouameni (21′ st Fofana), Rabiot; Dembelé (31′ st Coman), Griezmann, Mbappé; Giroud (31′ st Thuram).

A disp.: Mandanda, Areola, Pavard, Guendouzi, Kolo Muani, Veretout, Saliba, Konate, Camavinga. All.: Deschamps

Polonia (4-1-4-1): Szczesny; Cash, Glik, Kiwior (39′ st Bednarek), Bereszynski; Krychowiak (30′ st Bielik); Frankowski (39′ st Grosicki), Szymanski (19′ st Milik), Zielinski, Kaminski (30′ st Zalewski); Lewandowski.

A disp.: Skorupski, Grabara, Jedrzejczyk, Wieteska, Szymanski, Swiderski, Zurkowski, Piatek, Gumny, Skoras. All.: Michniewicz

Arbitro: Jesus Valenzuela Saez

Marcatori: 44′ Giroud (F), 30′ st Mbappé (F), 46′ st Mbappé (F), 54′ st rig. Lewandowski

Ammoniti: Tchouameni (F); Bereszynski, Cash (P)

Espulsi: –

Note: recupero 2′ + 9′