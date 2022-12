Investitori da oltre oceano: De Laurentiis li ha incontrati

Dal Messico, nella giornata di ieri, è giunta voce di un interesse di un investitore per il club azzurro. Gli interessi sono anche targati USA. La continuità europea, i conti in ordine, la stagione attuale hanno di sicuro contribuito a tali interessi. Le voci, durante le ultime 24 ore, si sono trasformate in eco e il mondo – quello dei capitali – non è rimasto impassibile di fronte al chiacchiericcio. Stando a quanto scritto dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha incontrato alcuni investitori e potrebbero esserci sviluppi nei prossimi mesi.

