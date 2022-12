Gazzetta – Gennaio, cartina tornasole per il Napoli

Il 4 gennaio il campionato di Serie A riprenderà dopo la lunga sosta per i Mondiali che si stanno giocando in Qatar. Il Napoli avrà subito un impegno piuttosto importante, quello al Meazza contro l’Inter, ma tutto il primo mese del nuovo anno sarà così, come scrive oggi La Gazzetta dello Sport. Quello di gennaio è una cartina tornasole per il Napoli che prima del giro di boa affronterà l’Inter a San Siro e la Juventus al Maradona e a fine mese la Roma. Ma sono le avversarie che devono vincere per forza. L’importante sarà ripartire col piede giusto.

Factory della Comunicazione